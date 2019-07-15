Роман Старовойт проверил благоустройство дворов в микрорайоне Волокно

Вечером 13 июля врио губернатора Курской области Роман Старовойт побывал в микрорайоне Волокно, где проверил благоустройство дворовых территорий. Ранее главе региона поступила жалоба от жителей улицы Менделеева о свалке на спортивной площадке у дома №18.Мусор убрали, однако двор комфортнее не стал. Осмотрев территорию и пообщавшись с местными жителями, Роман Старовойт поручил мэру Курска Виктору Карамышеву сделать зону для занятий спортом и установить новую детскую площадку.Также местные жители попросили врио губернатора решить вопрос с парковкой. Подобная проблема в соседнем дворе на Проспекте Ленинского комсомола, 87, где автомобили ставят прямо под окнами многоэтажек. Роман Старовойт рассказал, что в детстве жил в этом доме, отметив, что за прошедшие годы во дворе мало что изменилось.«Здесь нам необходимо предусмотреть место для парковок и сделать нормальные заезды во двор. Там такие выбоины, что ногу сломать можно и машины днищем цепляются. Также нужно предусмотреть места для занятий спортом и детского отдыха. Уже намечается создание площадки для минифутбола. Перед началом работы мы проведем обсуждение вместе с населением», - рассказал про поручения Романа Старовойта глава города Курска.Благоустроят дворы, которые посетил врио губернатора, уже в этом году. По их образцу планируется провести работы в других аналогичных придомовых территориях микрорайона Волокно.