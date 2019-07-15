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1500 курских призывников пополнили ряды Вооруженных сил России

1500 курских призывников пополнили ряды Вооруженных сил России

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1500 курских призывников пополнили ряды Вооруженных сил России. 
Об итогах весеннего призыва на пресс-конференции рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

Большинство курских юношей будут служить в пределах Западного военного округа.

«Норму призыва мы выполнили в полном объёме. Претензий к нам со стороны командиров, начальников соединений, частей военных учреждений, куда мы отправили наших призывников, нет», - отметил курский военком.

129 ребят предпочли срочной службе, службу по контракту.

Рассказал Владимир Родионов и о тех, кто уклоняется от службы в армии. Сегодня таких в области более 980 человек. Но эта цифра с каждым годом уменьшается. Владимир Родионов ещё раз напомнил, что молодым людям, не прошедшим армейскую службу, выдадут не военные билеты, а справки. С этим документом они не смогут устроиться на федеральную, государственную и муниципальную службу. Также за нежелание идти в армию уклонистам грозит административная и уголовная ответственность.

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