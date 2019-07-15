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Жители центральных и завокзальных улиц Курска две недели проведут без горячей воды

Жители центральных и завокзальных улиц Курска две недели проведут без горячей воды

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Жители центральных улиц Курска две недели проведут без горячей воды. С 16 по 29 июля курский филиал ПАО «Квадра» проведёт гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4.

На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в районах Центрального округа от ул. Красной Армии до ул. Сонина, от Красной до Московской площади. 

Также с 16 июля пройдут повторные гидравлические испытания теплосетей, подключённых от котельной ООО «ТГК», снабжающей теплом и горячей водой завокзальную часть Железнодорожного округа. Здесь работы планируется завершить 22 июля. На время работ горячее водоснабжение будет отключено.

Жители привокзальной части Железнодорожного округа в связи с опрессовкой теплосетей, подключённых от котельной 113-го квартала, останутся без горячей воды всего на пять дней - с 29 июля по 2 августа.

Кроме того, с 23 по 25 июля испытают теплосети на плотность и прочность в посёлке Искра, с 20 по 22 августа в посёлке Косиново и с 13 по 15 августа от котельной на улице Литовской, 95-б.

Справки по телефонам: 39-48-68 и 58-01-84.

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