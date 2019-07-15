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В Курской области ВАЗ въехал в толпу людей и скрылся

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В Конышевском районе Курской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Все они - пешеходы. Как сообщили в ГИБДД, ВАЗ въехал в толпу стоящих людей. Авария произошла 13 июля примерно в половину пятого утра. 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 ехал по ул. Ленина со стороны ул. Садовая посёлка Конышёвка и при заезде на прилегающую территорию, допустил наезд на стоящих пешеходов среди которых было два 23-летний парня, один 39 лет, а также молодые люди 21, 22, 20, и 18 лет. После этого автомобилист с места ДТП скрылся, но полицейские его быстро нашли. 

В результате ДТП пешеходы получили ранения, их доставили в конышевскую райбольницу.
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