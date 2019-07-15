В Курске рецидивист украл и продал за бесценок дорогой велосипед

В Курске рецидивист украл велосипед. Ранее судимый курянин постоянно привлекался к ответственности за мелкие хищения из супермаркетов. Чтобы в очередной раз поправить своё финансовое положение мужчина решил похитить дорогой велосипед и продать его. Искать начал в нескольких кварталах от дома. На улице Дзержинского он проник в подъезд и увидел двухколёсный транспорт пристёгнутый замком к перилам. Справиться с тросом руками не получилось, поэтому вор сходил домой за кусачками и всё таки украл велосипед. Потом продал его прохожему на улице за бесценок.Владелица велосипеда заявила о хищении спустя несколько дней, поэтому раскрыть преступление «по горячим следам» не удалось. Стражам порядка пришлось отсмотреть записи множества камер наблюдения установленных в радиусе километра от места преступления. На одной из них оперативники увидели лицо преступника.После задержания курянин во всём признался и сейчас сотрудничает со следствием. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.