43 курских предприятия сбрасывали отходы производства в городскую систему канализации

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт вновь побывал в посёлке Ворошнево, где расположены очистные сооружения Курска. Глава региона проверил как продвигается восстановление работы очистных после сброса в них химических веществ, которые погубили активный ил. Это могло вызвать неприятный запах в областном центре и пригороде, а также замор рыбы, зафиксированный в конце июня.Глава города Виктор Карамышев доложил врио губернатора, что ситуация на очистных стабилизирована. В аэротенках выращен новый ил. Он ещё набирает необходимую массу, но уже сейчас содержание кислорода приближено к норме и вода поступающая в реку Сейм соответствует химическим критериям.Роман Старовойт призвал ответственных за экологическую безопасность региона продолжить работу по выявлению нарушителей экологического законодательства. Уже установлено 43 предприятия, которые сбрасывали отходы производства в городскую систему канализации с превышением допустимых норм загрязнения.«Предприятия, допустившие нарушение порядка сброса сточных вод, будут оштрафованы. Размер штрафа устанавливается в зависимости от процента превышения предельно допустимых концентраций, - отметил врио губернатора. - Сейчас с предприятиями ведётся работа по установке на системы сброса в канализацию специальных датчиков, которые будут проводить химический анализ сточных вод. Это позволит в режиме реального времени получать сообщения о превышении предельно допустимых концентраций. До 1 августа коллеги мне доложат график установки таких пробоотборников».Также начнёся реконструкция очистных сооружений Курска, на которую потребуется 2 млрд 300 млн рублей. Из них порядка 430 млн рублей освоят в этом году. Среди первоочередных задач – закупка оборудования и строительство цеха механического сушения отработанного ила. Пока он сушится естественным путём на полях фильтрации, что вызывает неприятный запах. С новой технологией его не будет.После модернизации городских очистных планируется начать расчистку рек Сейм и Тускарь. Водолазы исследовали дно - только в районе очистных накопилось порядка 150 тысяч кубометров ила. Получить средства на эти цели возможно из федерального бюджета. Роман Старовойт поручил руководству города уже сейчас начать разработку всей необходимой проектной документации.