Бдительные куряне помогли полицейским поймать пьяного водителя

В прошедшие выходные курская Госавтоинспекция в очередной раз провела профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.Всего с 12 по 14 июля в регионе были задержаны 42 водителя, находящихся в состоянии опьянения, кроме этого 6 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, ещё 4 водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.Как отметила старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, в областном центре госавтоинспекторы поймали 3 водителей, находившихся в состоянии опьянения. В четырёх случаях водители отказались от прохождения медосвидетельствования.Ольга Францова: "В одном из случаев водитель автомобиля ВАЗ-2107, находившийся в состоянии опьянения не выполнил требования об остановке транспортного средства. Но, благодаря грамотным действия сотрудников Госавтоинспекции, а также бдительности неравнодушных граждан, водителя заждержали. У него было выявлено состояние опьянения. В результате он отстранён от управления транспортным средством, автомобиль помещён на специализированную стоянку".Госавтоинспекция прости курян, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.