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Полицейские при въезде в Курск задержали иностранца с крупной партией героина

Полицейские при въезде в Курск задержали иностранца с крупной партией героина

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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД задержали уроженца одной из Среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте оптовой партии героина.

Злоумышленник был задержан на стационарном посту при въезде в Курск. В город он приехал на арендованном автомобиле из Москвы специально для сбыта оптовой партии наркотиков путем тайников-закладок. Покинуть город собирался в тот же день.

При нём изъяли более 400 грамм героина, расфасованного на порции и готового к распространению.

Установлено, что аналогичные противоправные действия он совершал в нескольких регионах страны.

Сейчас подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Изъятые наркотики по решению суда будут уничтожены.

Иностранцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.






ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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