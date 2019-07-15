Полицейские при въезде в Курск задержали иностранца с крупной партией героина

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД задержали уроженца одной из Среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте оптовой партии героина.Злоумышленник был задержан на стационарном посту при въезде в Курск. В город он приехал на арендованном автомобиле из Москвы специально для сбыта оптовой партии наркотиков путем тайников-закладок. Покинуть город собирался в тот же день.При нём изъяли более 400 грамм героина, расфасованного на порции и готового к распространению.Установлено, что аналогичные противоправные действия он совершал в нескольких регионах страны.Сейчас подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Изъятые наркотики по решению суда будут уничтожены.Иностранцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.