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Больше 313 миллионов в Курске направят на переселение граждан из аварийного жилья

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В администрации Курска утвердили адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Общая сумма затрат на на эти цели составляет 313,2 млн. рублей. Из них средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ (на условиях софинансирования) - 187,3 млн. руб., средства областного бюджета – 125,1 млн. руб., 896 тысяч – средства муниципального образования.

В ходе реализации программы предстоит переселить 868 курян из 31 многоквартирного аварийного дома, подлежащего сносу или реконструкции, и демонтировать расселённые аварийные дома общей площадью 10 тыс. кв. метров.

Разработчиком и координатором деятельности по исполнению программы является городской комитет ЖКХ. В адресный перечень включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом.

До 31 декабря 2020 года планируется расселить 529 граждан, проживающих в 211 жилых помещениях 12-ти аварийных домов. На реализацию этого этапа потребуется 161,8 млн. рублей из консолидированного бюджета.

Детально ознакомиться с программой, узнать о правах собственников и нанимателей жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах можно на официальном сайте администрации Курска.
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