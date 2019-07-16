В Курской области незарегистрированный ИП делал сыр с растительным жиром и кишечной палочкой

В начале июля в региональное управление Россельхознадзора поступила информация о подозрительном производстве сыров в Железногорске на ул. Мира, д. 56. Однако по указанному адресу какого либо молокоперерабатывающего предприятия зарегистрировано не было и движения продукции не осуществлялось.5 июля сотрудники Россельхознадзора совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выехали на место, где информация о деятельности незарегистрированной площадки подтвердилась.При осмотре молокоперерабатывающего предприятия инспекторы выявили множественные нарушения требований технических регламентов ЕАЭС и ветеринарного законодательства. Так, производство сыра (предположительно «Сулугуни»), осуществлялось в неприспособленных помещениях и в антисанитарных условиях (стены и потолки заражены плесенью, повсеместно - грязь, мухи, отсутствуют дезковрики, дезсредства, спецодежда для работников). На предприятии не разработана программа производственного контроля, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.Также выяснилось, что сырьё для производства сыра поступало без ветеринарных сопроводительных документов. Для упаковки готового продукта использовалась вторичная тара. Сыр хранился в холодильной камере с нарушением температурного режима. На готовой продукции отсутствовала маркировка.В итоге специалисты изъяли из оборота и поместили на ответственное хранение 600 кг сыра и 595 кг сырного продукта. От продукции отобрали пробы для исследования по показателям качества и безопасности.В настоящее время в отношении производителя – ИП Товмасяна Г. Г. – управлением Россельхознадзора проводится внеплановая выездная проверка. В рамках проверки инспекторам представили декларацию о соответствии продукции, выданную Испытательной лабораторией ООО ПромТехСтандарт» (г. Уфа). Согласно декларации выпускаемая предпринимателем продукция является рассольным сыром, изготовленным в соответствии с ГОСТом. Вместе с тем при проведении лабораторных исследований специалисты Орловской лаборатории выявили в отобранных пробах наличие кишечной палочки, а также растительных жиров, что свидетельствует о фальсификации продукции.Кроме того, установлено, что для изготовления сыров использовалось сырьё (обрат) ЗАО «Умалат» Брянской области, которое по товарно-транспортной накладной отгружалось на предприятие Воронежской области, но оседало на незарегистрированной площадке Железногорска.Сейчас управление Россельхознадзора готовит материалы об отзыве декларации о соответствии продукции и привлечении виновного лица к административной ответственности за грубые нарушения технических регламентов.