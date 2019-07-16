В Курской области бежали в память о выдающемся земляке Вячеславе Клыкове

ТАКТ".В Курской области легкоатлетическим забегом почтили память выдающегося скульптора, курянина Вячеслава Клыкова. Ему в этом году исполнилось бы 80 лет. Ежегодно марафон собирает сторонников активного образа жизни. Сюжет об этом вышел на телеканале "
В Черемисиновским районе Вячеслава Михайловича Клыкова помнят и любят. После того как в 2006 году выдающийся скульптор и большой патриот ушел из жизни, местные жители ежегодно проводят забег в его честь. В последнее время спортивное действо стало привлекать все больше сторонников активного образа жизни. Среди них - руководитель региона Роман Старовойт.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Вячеслав Михайлович был приверженцем здорового образа жизни, активно занимался спортом - боксом и борьбой. Я считаю, что и мы должны следовать его примеру».
Примеру последовали многие. Организаторы забега признаются - на такое количество участников не рассчитывали.
Алексей Руденко, организатор пробега «Святая Русь»: «В прошлом году было порядка 80 человек. В этом мы запланировали 150 участников. Но сейчас номера закончились и уже возник ажиотаж. Больше 200 человек уже хотят побежать. Их будет еще больше. Участники со всех районов приезжают. Мы по заявкам видим, что каждый район Курской области привез своих спортсменов. Пять, три человека, у кого-то десять. Человек 80 приехало только из Курска».
Принять участие в забеге приехали не только жители Курской области. Немало представителей других регионов. Владимир Межуев - из Старого Оскола. Ему 60 лет и ни одного забега старается не пропускать.
Владимир Межуев, участник пробега (г. Старый Оскол): «Пробег для нас, людей, которые занимаются спортом, это праздник. Мы встречаемся, объединяемся, делимся информацией, своими результатами. Узнаем о следующих пробегах, которые будут проходить в ближайшее время, в будущем, в этом году. Хочется попробовать себя в своей возрастной группе, узнать, как выглядишь на фоне остальных, так что обязательно должно быть участие».
Настоящих фанатов легкоатлетических забегов здесь много. Поясняют - это особенное мероприятие, со своим смыслом и философией.
Евгений Щербей, участник пробега (г. Курск): «Я всегда считал, что пробег, это особое мероприятие, это не соревнование. Здесь особая атмосфера. Люди друг другу помогают, они связаны одним делом, одной целью. Так что пробеги - это философия».
Есть и новички. Преимущественно молодежь. Рассказывают, зачем бегут и что рассчитывают получить.
Ярослав, участник пробега (Глушковский район): «Стимуляцию жить дальше. Так как спорт - это жизнь. И без спорта никуда».
Легкоатлеты стартовали от библиотеки в поселке Черемисиново.
Преодолели сложный маршрут в 5,5 км. Почти половину дистанции бежали в гору.
Финишировали у памятника «Поклонный Крест», авторства Вячеслава Клыкова. Наградой за выполненную спортивную задачу стало хорошее настроение, концерт и полевая кухня.