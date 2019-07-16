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Курские аграрии обмолотили 352 тыс. тонн зерна

Курские аграрии обмолотили 352 тыс. тонн зерна

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В уборочную кампанию вступили все районы Курской области. Такие данные приводит пресс-служба обладминистрации по состоянию на 15 июля. 

Обмолочено 67 тыс. гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур или 8 % уборочной площади. Средняя урожайность - 52,6 ц/га.

Лидируют в уборке хозяйства Большесолдатского, Обоянского, Суджанского районов, где обмолочено от 21 до 23% площадей. Наибольшая урожайность зерновых культур в Глушковском, Мантуровском, Обоянском, Беловском районах, где с каждого обмолоченного гектара получают от 57 до 60 центнеров.

Наряду с уборкой озимой пшеницы сейчас проводится обмолот ячменя, гороха и озимого рапса.
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