Курские аграрии обмолотили 352 тыс. тонн зерна

В уборочную кампанию вступили все районы Курской области. Такие данные приводит пресс-служба обладминистрации по состоянию на 15 июля.Обмолочено 67 тыс. гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур или 8 % уборочной площади. Средняя урожайность - 52,6 ц/га.Лидируют в уборке хозяйства Большесолдатского, Обоянского, Суджанского районов, где обмолочено от 21 до 23% площадей. Наибольшая урожайность зерновых культур в Глушковском, Мантуровском, Обоянском, Беловском районах, где с каждого обмолоченного гектара получают от 57 до 60 центнеров.Наряду с уборкой озимой пшеницы сейчас проводится обмолот ячменя, гороха и озимого рапса.