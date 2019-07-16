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В Курске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 6-го этажа. Проводится доследственная проверка

В Курске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 6-го этажа. Проводится доследственная проверка

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В Курске 15 июля из окна 6-го этажа многоквартирного дома выпала двухлетняя девочка. Трагедия случилась вечером в одном из домов на ул. Союзная. Ребёнок от полученных травм скончался на месте. 

По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курской области проводится доследственная проверка.

Известно, что примерно в 5 часов вечера девочка была со своей матерью в квартире, расположенной на шестом этаже 9-ти этажного дома. На короткое время мать отвлеклась, и ребёнок выпал из открытой створки окна квартиры. Как сообщают очевидцы в соцсетях, девочка ползала по подоконнику, мать, увидев это, поспешила к ней, но не успела.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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