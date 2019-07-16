В Курске двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 6-го этажа. Проводится доследственная проверка

В Курске 15 июля из окна 6-го этажа многоквартирного дома выпала двухлетняя девочка. Трагедия случилась вечером в одном из домов на ул. Союзная. Ребёнок от полученных травм скончался на месте.По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курской области проводится доследственная проверка.Известно, что примерно в 5 часов вечера девочка была со своей матерью в квартире, расположенной на шестом этаже 9-ти этажного дома. На короткое время мать отвлеклась, и ребёнок выпал из открытой створки окна квартиры. Как сообщают очевидцы в соцсетях, девочка ползала по подоконнику, мать, увидев это, поспешила к ней, но не успела.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.