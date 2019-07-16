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В Курске многодетным семьям раздали участки в чистом поле

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В Курске многодетным семьям раздали участки в чистом поле. Официально они находятся в черте города. Однако выделенная земля по факту находится в 3 километрах от объездной дороги. По словам, курян летом прошлого года на этих участках ещё выращивали зерно и кукурузу, а сейчас людям предлагают строить дома, пишет ИА "Секунда". Нет ни света, ни газа, ни воды, на дороги, ни даже адреса. 
Вот и думают люди, что с этим добром делать. Продать тоже не получается, потому что напротив продаются участки, где есть все коммуникации и стоят они 750 тыс. рублей. 

 - А у нас 970 тыс. рублей и только ромашки да оводы, - говорят "счастливые" землевладельцы и ждут извещения об уплате налога. Кстати, на льготу по этому налогу могут рассчитывать только родители 8 и более детей. А у них только трое.

Всего несколько семей решились на стройку в поле. Получив землю от государства многодетные семьи не могут улучшись свои жилищные условия. Одни собираются выращивать на участках овощи, другие и вовсе оставить землю детям в наследство. Люди просят чиновников ускорить процесс подведения коммуникаций к земельным участкам. Надеются, что новый мэр Виктор Карамышев в решении этих проблем поможет.
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