У курянина украли в кафе кошелёк. Воришек нашли в Фатеже

У посетителя одного из курских кафе украли кошелёк. Сорокатрёхлетний мужчина, покидая заведение, забыл своё портмоне на столике. Заметив пропажу, вернулся, но кошелька на месте не нашёл. Двое молодых людей сидящие рядом сказали что ничего не видели и поспешили уйти. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что подозревает в краже именно этих посетителей. Удалось установить номер и марку автомобиля, на котором перемещались парни. Машину отследили уже в Фатежском районе.После задержания куряне во всём признались и вернули похищенный кошелёк и деньги – более 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.