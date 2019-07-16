Очистные сооружения Курска реконструируют за два миллиарда рублей
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Чрезвычайная ситуация, о которой мы говорим, купирована, находится полностью под контролем и стабилизируется. Я очень рассчитываю, что с сегодняшнего дня неприятные запахи в областном центре и прилегающих районах области прекратятся».
На сегодня активный ил, в необходимых количествах, удалось восстановить. Через несколько дней, предполагается, неприятный запах полностью сойдет на нет. Что касается сточных вод, которые попадают в реку, то они уже соответствуют нормативам. Вместе с тем, отмечает Роман Старовойт, очистные сооружения, которые были возведены в 70-х годах прошлого века, остро нуждаются в реконструкции.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Давно нужно было реконструировать очистные сооружения города Курска. К сожалению, не было ранее такой возможности. Сейчас внесены корректировки в федеральный бюджет, мы договорились с министерством строительства РФ, что в этом году получаем первый транш на реконструкцию сооружений и до конца года частично модернизация уже будет выполнена».
Первый этап предполагает закупку оборудования и строительство цеха механического сушения отработанного ила. Эти меры помогут избежать неприятного запаха. Стоимость работ - 430 миллионов рублей.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «В следующем и в 2021 году продолжатся работы по реконструкции очистных сооружений. Общий объем финансирования более двух миллиардов рублей. Это большая работа. Очистные сооружения мы не можем остановить, это единственные очистные сооружения, полумиллионного города, поэтому параллельно будут вестись эти работы в течение трех лет».
После модернизации городских очистных планируется начать расчистку рек Сейм и Тускарь. Как сообщает телеканал "ТАКТ", деньги на эти работы региональные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. А уже сейчас ведется работа касательно 43-х предприятий, которые допустили попадание в канализацию опасных отходов.