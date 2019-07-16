На развитие массового спорта в Курской области направят 680 млн рублей
Общий объём финансирования проекта с учётом федерального, областного и местных бюджетов - 680 млн рублей.
В ближайших планах проекта - до конца года ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Пристень, уже в июле предоставить новый автобус для Областной школы спортивного резерва, а одарённым спортсменам выплачивать стипендии за счёт субсидии из федерального бюджета по программе поддержки.
В 12 районах области в этом году появятся Центры тестирования ГТО, оборудованные малыми спортивными площадками. Сейчас в регионе таких только пять. До конца 2024 года Центры тестирования ГТО будут работать в каждом районе региона. К 2025 году спортсмены во всех шести школах олимпийского резерва будут тренироваться на новом оборудовании.
Проект «Спорт - норма жизни» является структурным элементом регионального проекта «Демография», рассчитан до 2025 года.