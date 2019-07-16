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Лента новостей / В регионе / Спорт

На развитие массового спорта в Курской области направят 680 млн рублей

На развитие массового спорта в Курской области направят 680 млн рублей

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Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» позволит к 2025 году довести долю жителей Курской области, систематически занимающихся спортом, до 55% (588 тыс. человек), сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Общий объём финансирования проекта с учётом федерального, областного и местных бюджетов - 680 млн рублей.

В ближайших планах проекта - до конца года ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Пристень, уже в июле предоставить новый автобус для Областной школы спортивного резерва, а одарённым спортсменам выплачивать стипендии за счёт субсидии из федерального бюджета по программе поддержки.

В 12 районах области в этом году появятся Центры тестирования ГТО, оборудованные малыми спортивными площадками. Сейчас в регионе таких только пять. До конца 2024 года Центры тестирования ГТО будут работать в каждом районе региона. К 2025 году спортсмены во всех шести школах олимпийского резерва будут тренироваться на новом оборудовании.

Проект «Спорт - норма жизни» является структурным элементом регионального проекта «Демография», рассчитан до 2025 года.

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