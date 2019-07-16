Бойцы студотряда «Энергетик» постигают азы профессии на объектах Курскэнерго

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» продолжается шестой трудовой сезон студенческого отряда «Энергетик». 14 студентов профильных учебных заведений Курска и Курской области постигают азы будущей профессии в производственных подразделениях филиала.После прохождения первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, ребята под руководством опытных наставников приступили к выполнению своих обязанностей. Первая группа студентов выполняет работы по допуску в эксплуатацию приборов учета (ПУ) – за две недели они составили более 200 актов о допуске в эксплуатацию установленных у потребителей Курского района электрических сетей (РЭС) новых интеллектуальных ПУ.Вторая группа занимается актуализацией и выверкой однолинейных схем воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ: студенты с использованием специальных графических программ наносят условные обозначения опор, марки и сечения проводов, однофазных и трехфазных потребителей. Третья группа задействована в уборке порубочных остатков при расчистке просек в составе ремонтной бригады Льговского РЭС.Трудовая смена для студентов продлится до конца июля. Также помимо получения практического профессионального опыта, бойцы «Энергетика» примут участие в студотрядовских творческих конкурсах на лучшую фотоработу, лучшую отрядную песню, а также на лучший стройотряд электросетевого комплекса.