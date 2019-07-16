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Курян кусают боррелиозные клещи

Курян кусают боррелиозные клещи

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В Курской области за помощью к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2214 человек, 767 из них - дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 12 июля. 

Всех насекомых исследуют в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». По результатам проведённых исследований 12,9 % из общего числа клещей были заражены возбудителем болезни Лайма.

Также следят за эффективностью проводимых акарицидных (противоклещевых) обработок территорий летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха курян (парки, скверы и пляжи). Всего с начала года в Курской области обработано 548,2 га, из них 357 га – территории оздоровительных учреждений.

Специалисты в очередной раз напоминают, что одной из основных мер профилактики инфекций, передаваемых при укусе клещами, является индивидуальная защита, то есть соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории: определённых правил ношения одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.
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