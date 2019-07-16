Курян кусают боррелиозные клещи
Всех насекомых исследуют в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». По результатам проведённых исследований 12,9 % из общего числа клещей были заражены возбудителем болезни Лайма.
Также следят за эффективностью проводимых акарицидных (противоклещевых) обработок территорий летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха курян (парки, скверы и пляжи). Всего с начала года в Курской области обработано 548,2 га, из них 357 га – территории оздоровительных учреждений.
Специалисты в очередной раз напоминают, что одной из основных мер профилактики инфекций, передаваемых при укусе клещами, является индивидуальная защита, то есть соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории: определённых правил ношения одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.