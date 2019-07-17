Курян приглашают на книжную выставку о страстотерпцах Романовых

Книжно-иллюстративная экспозиция «Страстотерпцы Романовы: святая венценосная семья» в рамках проекта «Школа православного БиблиоГида» открывается сегодня в Центральной городской библиотеке Ф.А. Семенова. Начало мероприятия в 12.00.17 июля – день памяти святых царственных мучеников царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, прославленных Русской православной Церковью в лике святых.Книжно-иллюстративная экспозиция «Страстотерпцы Романовы: Святая венценосная семья» познакомит с изданиями, рассказывающими о жизни царской семьи: рождении детей, их воспитании, взаимоотношениях в семье, благотворительной деятельности великих княжен и т.д.Особое место на выставке-экспозиции займут рассказы, повести, сказки и былины, которые в детстве любили читать великие княжны и цесаревич. Здесь же будут представлены копии фотографий, писем, дневниковых записей членов царской семьи с потрясающе трагической судьбой. Зрители познакомятся с уникальными оцифрованными изданиями из коллекции «Дом Романовых» «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», среди них особое место занимают книги о семье Николая II.