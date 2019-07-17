  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают на книжную выставку о страстотерпцах Романовых

Курян приглашают на книжную выставку о страстотерпцах Романовых

Читайте также

Книжно-иллюстративная экспозиция «Страстотерпцы Романовы: святая венценосная семья» в рамках проекта «Школа православного БиблиоГида» открывается сегодня в Центральной городской библиотеке Ф.А. Семенова. Начало мероприятия в 12.00.

17 июля – день памяти святых царственных мучеников царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, прославленных Русской православной Церковью в лике святых.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Страстотерпцы Романовы: Святая венценосная семья» познакомит с изданиями, рассказывающими о жизни царской семьи: рождении детей, их воспитании, взаимоотношениях в семье, благотворительной деятельности великих княжен и т.д.

Особое место на выставке-экспозиции займут рассказы, повести, сказки и былины, которые в детстве любили читать великие княжны и цесаревич. Здесь же будут представлены копии фотографий, писем, дневниковых записей членов царской семьи с потрясающе трагической судьбой. Зрители познакомятся с уникальными оцифрованными изданиями из коллекции «Дом Романовых» «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», среди них особое место занимают книги о семье Николая II.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян приглашают на «Праздник огурца»

Курянин, покупая машину в интернете, попался в лапы столичных мошенников

Более чем в 5 раз сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД в I полугодии

Ещё один иск об аварии с БТРами передадут в московский суд

В Курске угонщики средь бела дня наняли эвакуатор, чтобы украсть иномарку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске