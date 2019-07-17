Курск. Подростки решили покурить в брошенной Волге и случайно сожгли её

Полицейские выяснили, кто поджёг Волгу на улице Серёгина в Курске. Около половины пятого брошенный автомобиль загорелся и был полностью уничтожен огнём. Пожар удалось быстро потушить, но от пламени успел пострадать Митсубиши Лансер, припаркованный рядом. Стражи порядка осмотрели местность неподалёку от места происшествия и заметили двух несовершеннолетних со следами продуктов горения на руках и лице. В беседе с правоохранителями школьники признались, что они случайно подожгли Волгу, когда пробовали в ней курить. Мальчики попытались потушить огонь, но не сумели и убежали с места происшествия.По факту произошедшего проводится проверка, будет решаться вопрос о постановке школьников на профилактический учёт. Требовать возмещения ущерба собственники пострадавших автомобилей смогут в судебном порядке, отметили в городском УМВД.