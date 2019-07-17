В Курской области до конца года появится 29 точек доступа Wi-Fi
В дальнейшем запустят ещё 26 таких точек доступа.
Задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в федеральном законе «О связи», который предусматривает создание точек доступа в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.
Всего высокоскоростной интернет должен будет появиться в 237 населенных пунктах нашей области.