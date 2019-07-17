В Курской области до конца года появится 29 точек доступа Wi-Fi

Курский филиал ПАО «Ростелеком» до конца года организует работу 29 точек Wi-Fi доступа, в том числе в Тимском, Щигровском, Горшеченском, Касторенском, Конышевском, Льговском и Мантуровском районах, сообщает комитет цифрового развития и связи Курской области.В дальнейшем запустят ещё 26 таких точек доступа.Задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в федеральном законе «О связи», который предусматривает создание точек доступа в населённых пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.Всего высокоскоростной интернет должен будет появиться в 237 населенных пунктах нашей области.