В Сколково подписан меморандум о партнерстве КГУ с лидерами инноваций

В Сколково в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» подписан четырехсторонний меморандум о партнерстве КГУ с лидерами инноваций. Свои подписи в документе поставили ректор Курского государственного университета Александр Худин, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков и генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Университет национальной технологической инициативы 2035» Василий Третьяков.Участники договорились о сотрудничестве в развитии целевых сообществ, лидеров и проектов в сферах развития технологий, новых подходов в образовании, социальной сферы и городов, распространении лучших практик по цифровой трансформации экономики и социальной сферы.Сотрудничество будет происходить в формате совместной поддержки проектов, значимых для развития перечисленных сфер; в формате экспертизы барьеров (организации всестороннего экспертного обсуждения общественно значимых проблем и подготовки предложений по снятию нормативных и административных барьеров); в формате развития наставничества (совместная организация прямого доступа целевых сообществ, лидеров и проектов к носителям передовой российской и международной экспертизы и к актуальным переводным материалам); и в других форматах.