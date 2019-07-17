В Сколково подписан меморандум о партнерстве КГУ с лидерами инноваций
Участники договорились о сотрудничестве в развитии целевых сообществ, лидеров и проектов в сферах развития технологий, новых подходов в образовании, социальной сферы и городов, распространении лучших практик по цифровой трансформации экономики и социальной сферы.
Сотрудничество будет происходить в формате совместной поддержки проектов, значимых для развития перечисленных сфер; в формате экспертизы барьеров (организации всестороннего экспертного обсуждения общественно значимых проблем и подготовки предложений по снятию нормативных и административных барьеров); в формате развития наставничества (совместная организация прямого доступа целевых сообществ, лидеров и проектов к носителям передовой российской и международной экспертизы и к актуальным переводным материалам); и в других форматах.