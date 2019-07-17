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Лента новостей / В регионе

В Курске идёт под суд организатор туристической финансовой пирамиды

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В Курске идёт под суд генеральный директор турфирмы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как полагает следствие, с марта 2017 года по июль 2018-го женщина являлась директором туристической фирмы. Когда клиентов стало меньше, она устроила акцию - продавала путёвки со значительными скидками. Причём туры бизнесвумен продавала по необоснованно заниженным ценам. Это привело к тому, что уехать на отдых смогли лишь те покупатели, которые внесли оплату первыми. При этом бремя расходов за их поездки легло на последующих покупателей по принципу финансовой пирамиды.

Не имея реальной возможности расплатиться с туроператорами, директор фирмы сообщала клиентам ложную информацию о том, что их рейс отложен по вине авиаперевозчика, либо обвиняла людей в несвоевременной подаче документов для оформления визы.

Таким способом ей удалось завладеть деньгами 14 жителей Курска и Курской области на общую сумму 1 млн. 700 тыс. руб.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Курска.
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