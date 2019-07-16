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Курян приглашают на «Праздник огурца»

Курянин, покупая машину в интернете, попался в лапы столичных мошенников

Более чем в 5 раз сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД в I полугодии

Ещё один иск об аварии с БТРами передадут в московский суд

В Курске угонщики средь бела дня наняли эвакуатор, чтобы украсть иномарку

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