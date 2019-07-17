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В Курске вице-премьер России Максим Акимов обсудил развитие транспортной инфраструктуры

В Курске вице-премьер России Максим Акимов обсудил развитие транспортной инфраструктуры

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Заместитель председателя правительства Максим Акимовв рамках рабочего визита в Курскую область посетил индустриальный парк «Союз», железнодорожный вокзал и аэропорт. Также, вместе с врио губернатора Романом Старовойтом, провел ряд совещаний, посвященных развитию транспортной инфраструктуры, проекту «Качественныеи безопасные автомобильные дороги», а также цифровизации в производстве. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". 

Один из вопросов -модернизация аэровокзала в Курске. Согласно информации, которая прозвучала на совещании, предполагается несколько этапов -строительство новой взлетной полосы и двух терминалов. Обновленная воздушная гавань позволит увеличить количество направлений, по которым будут осуществляться перелеты. Что касается железнодорожного транспорта, то речь шла о создании на железнодорожном вокзале Курска транспортно-пересадочного узлав контексте развития мультмодальных перевозок и внедрении «единого билета». В рамках обсуждения реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" была отмечена необходимость до 2027 года поэтапно увеличить пропускную способность дорог.

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