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Курскому аэропорту предложили присвоить имя авиаконструктора Михаила Гуревича

Курскому аэропорту предложили присвоить имя авиаконструктора Михаила Гуревича

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Курскому аэропорту выбрали имя. 
Голосование шло полутора месяца на портале  «Действуем вместе». Куряне решили, что воздушной гавани было бы логично присвоить имя советского инженера-авиаконструктора, одного из создателя самолётов «МИГ» Михаила Гуревича. Чуть меньше голосов набрал композитор Георгий Свиридов, на третьем месте — художник Александр Дейнека. Всего в списке для голосования было 10 известных земляков. Это также Аркадий Гайдар, Фёдор Семёнов, Василий Алёхин, Никита Хрущёв, Казимир Малевич, Вячеслав Клыков и Михаил Щепкин.

Теперь Общественная палата внесёт предложение курян о переименовании аэропорта в Правительство, которое направит инициативу в соответствующие организации. После того как все ведомства согласуют присвоение имени, Правительство направит проект на подпись президенту.  

Михаил Гуревич - уроженец Суджанского района. В декабре 1939 года он стал одним из основателей Особого конструкторского отдела во главе с Артемом Микояном. В 40-м году они создали высокоскоростной истребитель МиГ-1, а затем его модификацию МиГ-3, который  нашёл широкое применение на фронтах Великой Отечественной войны.
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