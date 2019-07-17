Курскому аэропорту предложили присвоить имя авиаконструктора Михаила Гуревича

Курскому аэропорту выбрали имя.Голосование шло полутора месяца на портале «Действуем вместе». Куряне решили, что воздушной гавани было бы логично присвоить имя советского инженера-авиаконструктора, одного из создателя самолётов «МИГ» Михаила Гуревича. Чуть меньше голосов набрал композитор Георгий Свиридов, на третьем месте — художник Александр Дейнека. Всего в списке для голосования было 10 известных земляков. Это также Аркадий Гайдар, Фёдор Семёнов, Василий Алёхин, Никита Хрущёв, Казимир Малевич, Вячеслав Клыков и Михаил Щепкин.Теперь Общественная палата внесёт предложение курян о переименовании аэропорта в Правительство, которое направит инициативу в соответствующие организации. После того как все ведомства согласуют присвоение имени, Правительство направит проект на подпись президенту.Михаил Гуревич - уроженец Суджанского района. В декабре 1939 года он стал одним из основателей Особого конструкторского отдела во главе с Артемом Микояном. В 40-м году они создали высокоскоростной истребитель МиГ-1, а затем его модификацию МиГ-3, который нашёл широкое применение на фронтах Великой Отечественной войны.