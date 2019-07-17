Курянам снова покажут кино на «Открытом экране»

Время проведения Наименование населенного пункта 18 июля чт 20.30 г. Курск, сквер на пл. Рокоссовского Фильм «Домовой» 19 июля пт 20.30 Поныровский район, с.Ольховатка Фильм «Домовой» 20 июля сб 20.30 Дмитриевский район, д. Новая Першина Фильм «Домовой» 20 июля сб 20:30 г. Курск, площадь перед ТЦ «Манеж» Фильм «Миа и белый лев»

В городах и сёлах Курской области продолжается проект «Открытый экран». На большом экране под открытым небом зрители могут бесплатно посмотреть хорошее кино последних лет.Так, завтра, 18 июля в Курске в 20.30 в сквере на пл. Рокоссовского состоится показ российской фэнтези-комедии «Домовой», категория 6+, а 20 июля в 20.30 на площади перед ТЦ «Манеж» можно посмотреть ленту «Миа и белый лев», категория 6+. Это семейный приключенческий фильм совместного производства Франции, Германии и ЮАР, 2018 г.Миа вместе с семьёй переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте… Но внезапное появление в дом львёнка-альбиноса по имени Чарли, который остался сиротой, круто меняет её жизнь. Героиня решается на побег вместе со своим новым другом, чтобы найти для него дом, где он будет счастлив и свободен.Фильм «Домовой» также покажут в районах области.