Курск. Берег Сейма расчистили от старых бордюров

Нелегальная свалка бордюров на берегу реки Сейм, которую обнаружили активисты ОНФ в Курской области, ликвидирована. Бортовой камень, демонтированный в ходе ремонта дороги на улице Энгельса в Курске, вывезен на утилизацию. Такое предписание направил департамент экологической безопасности и природопользования Курской области по поручению врио губернатора региона Романа Старовойта собственнику прибрежного земельного участка.Напомним, активист ОНФ Николай Ишков как общественный дорожный контролер решил выяснить, куда вывозят старые дорожные бордюры после ремонта проезжей части на улице Энгельса. Нелегальная свалка оказалась в 300 м от пляжа и менее чем в полукилометре от дороги.На видео, снятое Ишковым, отреагировали не только пользователи интернета. Руководители региона и областного центра выехали на свалку бордюров и убедились в масштабах нарушения.По словам директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константина Полякова, департамент установил собственника земельного участка, на который незаконно вывозился и складировался бордюрный камень. В ближайшее время предприниматель будет оштрафован.«Старые дорожные бордюры накопили много токсичных веществ. Это отходы 4-5 класса опасности. Их надо утилизировать. А предприниматель, которому принадлежит земельный участок, собирался устроить на них пляж. Хотел сэкономить на отсыпке грунта, а потом заработать на нашем здоровье», – возмутился Ишков.К середине июля берег Сейма расчистили от бордюров.