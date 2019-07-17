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Курская область. В Обоянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир такси

Курская область. В Обоянском районе в ДТП погибли водитель и пассажир такси

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Сегодня утром, примерно в половину одиннадцатого в Обоянском районе авария унесла жизни двух человек. Как сообщают в региональном УМВД, ДТП произошло на 583 км автодороги «Москва-Крым». Автомобиль «Лада Гранта» службы такси ехал со стороны Белгорода в сторону Курска. В пути следования, по предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ». В результате водитель и пассажир такси скончались на месте. Их личности устанавливаются. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии. Организовано реверсивное движение.







ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГРУППА ВК АВТОКАДР_46
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