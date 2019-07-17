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В Курской области 6-летняя девочка вывела маленького брата из горящего дома

В Курской области 6-летняя девочка вывела маленького брата из горящего дома

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В Льгове Курской области 6-летняя девочка вывела 3-летнего брата из горящего дома. Причиной пожара стала детская шалость с огнём. К такому выводу пришли сотрудники регионального МЧС по результатам расследования  пожара. ЧП случилось в частном жилом доме на улице Чапаева Льгова 5 июля. К счастью, благодаря смелым и грамотным действиям 6-ти летней девочки, обошлось без пострадавших.

Тревожный звонок поступил Службу спасения – «112» в 8 часов утра. Звонили соседи, увидевшие дым.

Дети были дома с бабушкой. Женщина ненадолго вышла во двор управиться по хозяйству, её внук нашёл спички и поджёг вещи на кровати. Испугавшись огня, малыш, которые ещё не умеет разговаривать, побежал к сестре, которая спала в соседней комнате, и принялся будить её. Когда девочка проснулась, он за руку потянул её в детскую, где уже вовсю бушевало пламя.  6-ти летняя Полина, увидев огонь и сильный дым, не запаниковала, быстро сориентировалась и, взяв брата за руку, выбежала из дома на улицу. Там прохожие, увидевшие дым из под кровли, уже звонили в Службу спасения.  

«Старшая сестра поняла, что нельзя никуда прятаться, под кровать, потому что огонь, дым. Она взяла его за руку, и они вышли вдвоём на улицу. Хорошо, что были открыты двери. А то взрослых никого нет - могли бы быть печальные последствия. Если взрослые ушли, ни в коем случае нельзя закрывать дверь. Если возник пожар, ребёнок уже не сможет выйти в безопасную зону», - говорит дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Льгову, Льговскому и Конышевскому районам Алексей Григоров. - Такое поведение ребенка - закономерный результат работы родителей, которые неоднократно разъясняли дочке, как вести себя в случае пожара.

Пока огнеборцы туши дом, проводили разборку и проливку сгоревших конструкций,  испуганных детей с бабушкой приютили соседи. В доме выгорели 60 квадратных метров.


ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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