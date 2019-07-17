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Лента новостей / В регионе

Курянин, покупая машину в интернете, попался в лапы столичных мошенников

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Житель Курска попался в лапы мошенников, пытаясь купить автомобиль через сайт «Авито». Выбрав среди объявлений машину японского бренда по привлекательной цене, мужчина связался с продавцом по телефону. Собеседник искусственно создавал ажиотаж и упомянул, что авто практически в идеальном состоянии, поэтому желающих его приобрести очень много. Чтобы не упустить выгодную сделку, предложил внести задаток на банковскую карту. Курянин согласился. Сначала он перевёл тысячу рублей, а затем по требованию продавца ещё 9. Но забрать машину так и не удалось. Молодой человек требовал ещё увеличить сумму задатка, а, получив отказ, удалил объявление с сайта и отключил телефон. 

Курянин обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что номер, который использовал мошенник, зарегистрирован в столичном регионе. Сейчас устанавливаются личности абонента и владельца карты, на которую переводились деньги.

Аналогичные мошенничества регистрируются в Курске ежедневно. Злоумышленники выставляют на продажу не только автомобили, но и мебель, электронику и даже продукты питания. Прежде чем вносить задаток, стоит убедиться, что товар, который вы желаете приобрести, существует, напоминают правоохранители.
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