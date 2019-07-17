Курянин, покупая машину в интернете, попался в лапы столичных мошенников
Курянин обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что номер, который использовал мошенник, зарегистрирован в столичном регионе. Сейчас устанавливаются личности абонента и владельца карты, на которую переводились деньги.
Аналогичные мошенничества регистрируются в Курске ежедневно. Злоумышленники выставляют на продажу не только автомобили, но и мебель, электронику и даже продукты питания. Прежде чем вносить задаток, стоит убедиться, что товар, который вы желаете приобрести, существует, напоминают правоохранители.