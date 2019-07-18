Через шесть лет более 120 км трасс в Курской области станут четырёхполосными

В 2025 году в Курской области более 120 км трасс станут четырёхполосными.В течение пяти лет (2020 – 2025 гг.) Росавтодор намерен привести в порядок почти 190 км федеральных дорог в регионе. При этом в ходе капитального ремонта расширят до четырёх полос самые загруженные участки М-2 «Крым» и Р-298 Курск – Воронеж.Это стало одной из основных тем совещания, посвящённого развитию транспортной инфраструктуры Курской области. Его провёл вице-премьер Максим Акимов в рамках рабочей поездки в Курск. В заседании также приняли участие руководитель ведомства Андрей Костюк и врио главы региона Роман Старовойт.На территории Курской области проходит 402 км федеральных трасс. Из них 92,95% полностью в нормативном состоянии. Поэтапное расширение подведомственных нам дорог до четырёх полос — это первоочередная задача в регионе на данный момент.