В этом году незаконных уличных торговцев в Курск оштрафовали почти на 280 тысяч рублей
На нарушителей тут же составляли акты и привлекали к административной ответственности.
Всего с начала года комиссия рассмотрела 234 материала об административных правонарушениях граждан и юридических лиц, из них: 64 протокола о нарушении правил благоустройства, 19 о нарушении спокойствия граждан в ночное время, 136 о торговле в неустановленных местах, 4 о нарушении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции и 1 протокол о незаконном размещении и нарушение установленных размеров вывесок.
Нарушителей оштрафовали на общую сумму 278,5 тысяч рублей. Из них 70 тысяч штрафники уже перечислили в городской и областной бюджеты.
В Сеймском округе тем временем продолжается работа по сносу самовольно установленных объектов. Так, на днях по решению специальной комиссии демонтировано два самовольно установленных торговых объекта: киоск на берегу озера Ермошкино и лоток на ул. Энергетиков, 9. Требования о демонтаже предъявлены ещё троим владельцам самовольно установленных объектов.