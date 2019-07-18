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В этом году незаконных уличных торговцев в Курск оштрафовали почти на 280 тысяч рублей

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В Железнодорожном округе продолжается работа по пресечению незаконной уличной торговли. Накануне состоялся очередной рейд административной комиссии округа совместно с сотрудниками Железнодорожного отдела полиции и курского департамента развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей по улицам Союзной и Краснознаменной, где нередко встречаются уличные торговцы. 

На нарушителей тут же составляли акты и привлекали к административной ответственности.

Всего с начала года комиссия рассмотрела 234 материала об административных правонарушениях граждан и юридических лиц, из них: 64 протокола о нарушении правил благоустройства,  19 о нарушении спокойствия граждан в ночное время, 136 о торговле в неустановленных местах, 4 о нарушении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции и 1 протокол о незаконном размещении и нарушение установленных размеров вывесок.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 278,5 тысяч рублей. Из них 70 тысяч штрафники уже перечислили в городской и областной бюджеты.  

В Сеймском округе тем временем продолжается работа по сносу самовольно установленных объектов. Так, на днях по решению специальной комиссии демонтировано два самовольно установленных торговых объекта: киоск на берегу озера Ермошкино и лоток на ул. Энергетиков, 9. Требования о демонтаже предъявлены ещё троим владельцам самовольно установленных объектов.
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