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Куряне решают судьбу Театральной площади

Куряне решают судьбу Театральной площади

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Продолжается реконструкция фонтана на Театральной площади. На днях её инспектировали первые лица города и области. Предполагается, что большую часть работ закончат уже к сентябрю. Проект фонтана уже готов, но как будет выглядеть сама Театральная площадь - решают жители города на общественных слушаниях. Сюжет об этом вышел на телеканале "ТАКТ".

За высоким забором кипит работа. 16 человек посменно модернизируют фонтан. От прежнего осталась лишь яма. Ведутся земляные работы и армирование, на очереди - монтаж оборудования.

Виктор Карамышев, глава Курска: «Выполнен проект по реконструкции фонтана и благоустройства прилегающей территории. На данный момент выполнено технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, электрическим сетям. Вынесен газопровод за территорию строительства». 

Проект обещает, что фонтан на Театральной площади будет кардинально отличаться от прежнего. Аналогичный уже реализован в Ярославле. 16-метровый в диаметре, фонтан будет светомузыкальным - предусмотрены 15 композиций курских авторов. Вокруг предполагается установка антивандальных скамеек и фотозон. В зимнее время фонтан будет закрыт декоративной конструкцией. Как будет выглядеть площадь в окончательном варианте - решали сами куряне в ходе общественных обсуждений. Несколько команд, в состав которой вошли до 10 курян, от чиновников до студентов, представили свои пожелания.

Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Очевидно, что нужно конкретное зонирование. Нужно, чтобы где-то можно было развернуться и молодым и активным, обязательно нужно место, где можно было бы в тени отдохнуть людям старшего возраста, и родителям с маленькими детьми. Зона вдали от автомобильного потока и пешеходов. Обязательно требование озеленения. Потому что в предложенном проекте, на наш взгляд, слишком сильно развернулись архитекторы и убрали озеленение, сократили число газонов».

Все предложения обработают, после чего начнется процесс согласования. Возможно, пожелания внесут в разработанный проект.
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