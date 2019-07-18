Куряне решают судьбу Театральной площади

ТАКТ".Продолжается реконструкция фонтана на Театральной площади. На днях её инспектировали первые лица города и области. Предполагается, что большую часть работ закончат уже к сентябрю. Проект фонтана уже готов, но как будет выглядеть сама Театральная площадь - решают жители города на общественных слушаниях. Сюжет об этом вышел на телеканале "
За высоким забором кипит работа. 16 человек посменно модернизируют фонтан. От прежнего осталась лишь яма. Ведутся земляные работы и армирование, на очереди - монтаж оборудования.
Виктор Карамышев, глава Курска: «Выполнен проект по реконструкции фонтана и благоустройства прилегающей территории. На данный момент выполнено технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, электрическим сетям. Вынесен газопровод за территорию строительства».
Проект обещает, что фонтан на Театральной площади будет кардинально отличаться от прежнего. Аналогичный уже реализован в Ярославле. 16-метровый в диаметре, фонтан будет светомузыкальным - предусмотрены 15 композиций курских авторов. Вокруг предполагается установка антивандальных скамеек и фотозон. В зимнее время фонтан будет закрыт декоративной конструкцией. Как будет выглядеть площадь в окончательном варианте - решали сами куряне в ходе общественных обсуждений. Несколько команд, в состав которой вошли до 10 курян, от чиновников до студентов, представили свои пожелания.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Очевидно, что нужно конкретное зонирование. Нужно, чтобы где-то можно было развернуться и молодым и активным, обязательно нужно место, где можно было бы в тени отдохнуть людям старшего возраста, и родителям с маленькими детьми. Зона вдали от автомобильного потока и пешеходов. Обязательно требование озеленения. Потому что в предложенном проекте, на наш взгляд, слишком сильно развернулись архитекторы и убрали озеленение, сократили число газонов».
Все предложения обработают, после чего начнется процесс согласования. Возможно, пожелания внесут в разработанный проект.