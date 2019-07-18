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В Курске на Сеймском мосту машина чуть не улетела в реку. Двое пострадавших

В Курске на Сеймском мосту машина чуть не улетела в реку. Двое пострадавших

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18 июля около часа ночи на Сеймском мосту Курска произошла авария, в которой серьёзно пострадали два человека. Как сообщили в ГИБДД, 24-летний водитель ВАЗ-2115 ехал по ул. Энгельса со стороны ул. Сумская в направлении пр-та Кулакова. В районе дома №173 "Е", по ул. Энгельса он не справился с управлением и наехал сначала на бордюрный камень, затем машину выкинуло на тротуарную дорожку, где она врезалась в бетонное ограждение моста. 
В результате ДТП пострадали водитель и его 24-летняя пассажирка. Их с множественными травмами доставили в 4-ю горбольницу.





ФОТО - ОГИБДД ПО КУРСКУ, ГРУППА ВК АВТОКАДР_46 
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