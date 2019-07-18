переводят им предоплату, после чего лишаются денег.В последнее время участились случаи мошенничеств через сайт объявлений Avito . Куряне всё чаще доверяют "продавцам" и
В Avito рассказали, как борются с мошенниками.
Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito: "Мы ведём непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей. Все объявления на сайте проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются с сайта. Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками – это предупреждение и информирование добросовестных посетителей сайта. Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок – если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой «Показать телефон» у многих объявлений есть предупреждающая надпись, призывающая не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в объявлении".
Представитель сайта, напоминает, что не стоит переводить деньги на счёт незнакомого человека, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Прежде чем приобрести автомобиль, нужно встретиться с продавцом, чтобы лично посмотреть на товар, оценить его состояние, проверить необходимые документы и принять окончательное решение о покупке. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия.
Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito: "Если пользователь всё-таки стал жертвой злоумышленников, то первым делом пострадавшему необходимо обратиться в правоохранительные органы. Также под объявлениями есть кнопка «Пожаловаться», нажав которую, любой пользователь может заявить о мошеннических публикациях, отправив их на рассмотрение модератору".