Курский мёд может содержать опасные вещества

ТАКТ".В Курске пчеловоды вышли на митинг. Пасечники требуют найти и привлечь к ответственности аграриев, которые обработали ядохимикатами поля. Предположительно из-за этого в разных районах области погибли пчелы. Некоторые куряне понесли убытки на сотни тысяч рублей. И дело не только в ущербе. Мед, собранный с обработанных полей, опасен для здоровья. Химикаты обнаружили в больше чем в половине продуктов. Об этом сообщает телеканал "
Сердце сжимается от горя - жалуется пенсионер, показывая фотографии. Возле ульев серые кучи погибших пчел. В том году у Сергея Луценко пропало 19 пчелосемей, в этом - почти 60. В финансовом эквиваленте больше 200 тысяч рублей, но вложенный труд неоценим.
Сергей Луценко, пчеловод (с.Михайловка Суджанского района): «Я вывез семьи в Большесолдатский район. Потравили у меня 56 семей. Документы на пасеку у меня есть и санпаспорт, что пчелы были здоровы. Уже больше месяца не было анализов. Они исследовали их на болезни. А на пестициды не готово».
Для Анны Сеиной пасека - главное средство заработка. Женщина ежегодно ставит ульи на собственной усадьбе. Но в этот раз лишилась всего.
Анна Сеина, пчеловод (с.Бегущее Рыльского района): «Я приехала на пасеку, я с каждой пчелкой как бы разговариваю. Открыла улей, думаю, ну хоть эта жива пчелосемья, но хоть эта будет жива. Поднимаю - а пчела просто падает и домирает. Она просит о помощи. Ну скажи что-нибудь, ну что-нибудь, помоги нам! А я ничего не могу. Я плачу сутками. Как нам дальше жить? Кто понесет ответственность за это?».
Пропало всё - сетуют пчеловоды. Пчелы, урожай, и заработок. В 15 районах области - похожая ситуация и одна общая трагедия.
Владимир Полков, пчеловод (Курск): «К весне 14 сталось, довел до 16 июня до 22. Сейчас практически последнее издыхание. Фатежский район, совхоз Бартенеский. Слово какое - Бартенево, от слова борть, это значит прародитель улья. Здорово, но сейчас мы остались у разбитого корыта».
Пчеловоды уверены, что к массовому отравлению привела химическая обработка полей. Об этом пасечников, по их словам, не проинформировали. «Говорящими» оказались результаты экспертиз. К специалистам поступили 827 жалоб, обработана лишь половина. Но уже в погибших насекомых найдены следы ядохимикатов.
Щигровские пчеловоды с первым мором столкнулись в прошлом году. Исследования также показали наличие пестицидов, но суд их сторону не принял, сославшись на неправильные обследования пасек. Привлечь к ответственности агрария не удалось. Куряне требуют ужесточить правила обработки полей.
Лариса Сырых, пчеловод (Щигры) и Владимир Вакарев, пчеловод (Щигры): «Химикаты остаются все время переменными те же, только меняют название. Допустим, у нас утверждают, что обработали препаратом «Брейк». Они дают на свой «Брейк», что 50% химикатов одних, а 50% - коммерческая тайна. В этой же коммерческой тайне остается метафос, который найден у нас в пчелах».
В этом году Лариса Сырых и Владимир Вакарев снова готовят обращение в судебные инстанции. Дело не принципа - а уже здоровья самих курян. В собранном меде нашли опасное вещество - метафос, которое содержится в пестицидах.
Лариса Сырых, пчеловод (Щигры) и Владимир Вакарев, пчеловод (Щигры): «Мы мед сдавали на анализ - у нас в меде нашли пестицид этот же. Это очень опасно, и его применять вообще нельзя в пищу. В итоге мы остались и без меда, и без пчел. Это вообще глобальная катастрофа. А они постоянно это травят. Мед же не исследуется на ядохимикаты, на тяжелые металлы. Значит, мы что? Мы сами едим этот мед отравленный. И население кормим отравленным медом. Это вообще катастрофа. И вообще, в санпине указано, что запрещена обработка цветущих растений, т.к.яд остается в цветении, потом он попадает в яблоки, остается в рапсовом масле, что губительно действуем на организм человека».
Специалисты подтверждают - урожай этого года может быть опасен. По данным службы ветеринарии, в исследованных продуктах жизнедеятельности пчел обнаружили следы 3 видов препаратов.
Сергей Турнаев, начальник управления ветеринарии Курской области: «В меде мы больше всего обнаружили, порядка 60%. Порядка в 40% в пчелах, в 50% в перге - это белковый корм, также в зеленой массе до 50% . Тот мед, который имеет наличие фосфорорганических соединений, его в пищу употреблять нельзя. Мы обязательно теперь будем проверять, теперь и на наличие фосфов в меде».
Что касается пасечников, им обещают оплатить потери. Соответствующее решение принято на уровне областной администрации. За каждую павшую пчелосемью - 3150 р.