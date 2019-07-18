В Курске разыскивают мошенника, обманувшего несколько продавцов на крупные суммы. ФОТО

Курские полицейские разыскивают мошенника, обманувшего несколько продавцов крупных магазинов. Мужчина выбирал недорогой товар и начинал активную беседу с девушками кассирами, обрушивая на них поток посторонней информации. В этот момент он держал в руках пятитысячную купюру, делал вид, что собирается ей расплатиться, но потом незаметно отправлял в карман. В результате у кассира создавалось чёткое впечатление, что покупка оплачена и необходимо дать сдачу. В каждом из случаев потери магазина составляли более 4,5 тысяч рублей. Таким образом ему удалось обмануть несколько продавцов магазинов в центре Курска.Полиция просит всех, кому знаком подозреваемый или известно его местонахождение сообщать информацию по телефону 02, с мобильного звонок бесплатный по номеру 102.