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В Курской области ФСБ задержала банду, которая занималась изготовлением и продажей оружия

В Курской области ФСБ задержала банду, которая занималась изготовлением и продажей оружия

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ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность преступной группы из Курской области. Банда изготавливала основные части к огнестрельному оружию и продавала их в различные регионы страны. Покупателей оружия тоже задержали.

В результате обысков сотрудники ФСБ изъяли 92 единицы огнестрельного оружия: 2 пулемёта, 12 автоматов, 7 пистолетов-пулемётов, 13 карабинов и винтовок, 57 пистолетов и револьверов, а также самодельное стреляющее устройство (авторучка) и 3,6 кг пороха. 

Помимо этого у незаконных торговцев нашли ручную осколочную гранату, около 4400 патронов и 1600 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия, 2 приспособления для бесшумной стрельбы. 

В общей сложности прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования. Сейчас ищут сообщников.





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