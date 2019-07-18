В столкновении такси и грузовика под Курском погиб 15-летний подросток
смертельной аварии, которая произошла 17 июля в Обоянском районе. Там, на 582 км автодороги «М-2 Крым», напомним, автомобиль «Лада Гранта» столкнулся со встречным автомобилем «МАЗ 642205220», с полуприцепом «KOGEL SN24». Такси ехало со стороны Белгорода в сторону Курска. За рулём был 36-летний водитель. Он выехал выехал на встречку, где и произошло столкновение с грузовиком. Полиция установила личности погибших. Кроме водителя такси, погиб его пассажир - 15-летний подросток. Они от полученных травм скончались на месте ДТП. За рулём грузовика был 42-летний автомобилист. Он не пострадал.В областном ГИБДД сообщили подробности