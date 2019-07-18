Лже-целители выманили у курской пенсионерки 600 тысяч рублей и вогнали её в долги

В Курске от действий мошенников пострадала пожилая женщина. Год назад пенсионерка наткнулась на объявление об оказании экстрасенсорных услуг. Сложная жизненная ситуация, которая сложилась на тот момент в её семье, заставила курянку обратиться за помощью к целителям. Аферисты заверили, что все проблемы пенсионерки можно решить дистанционно, по телефону. Все рекомендации, полученные в телефонном разговоре с мнимыми целителями, женщина выполняла дома. Она проводила различные магические обряды со свечами и иконами для очищения ауры. Услуги экстрасенсов курянка оплачивала банковскими переводами. Денежные суммы каждый раз менялись и составляли порядка 20 – 30 тысяч рублей за проведённый сеанс. Когда деньги у женщины закончились, она заняла крупную сумму у знакомых. В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам свыше 300 тысяч рублей.Решить свои проблемы женщина не смогла, но на этом история исцеления не закончилась. Спустя год ей снова позвонили из некой организации и пообещали компенсацию за некачественно оказанные магические услуги. Как выяснилось, это были уже другие аферисты. Деньги должны были прийти переводом, но для этого курянка должна была заплатить комиссию. В очередной раз поверив незнакомцам, пожилая женщина снова перевела свыше 300 тысяч рублей на счёт мошенникам.Сейчас их разыскивает полиция.