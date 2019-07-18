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В Курской области осудили краснодарца, который жил в разных городах по поддельному паспорту

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В Беловском районе Курской области осудили мужчину  за использование заведомо подложного документа.

С 2003 года россиянин скрывался от органов следствия Прикубанского округа по Краснодару. Он проживал по поддельному паспорту в разных городах России. В феврале этого года мужчина приехал в Беловский район, где при проверке документов предъявил сотрудникам полиции паспорт, подлинность которого вызвала у них сомнение.

Дальнейшая проверка показала, что паспорт является поддельным. Завели уголовное дело. На счастье краснодарца, он отделался лишь штрафом. Суд  обязал его выплатить 40 тыс. руб. 
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