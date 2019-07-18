В больнице Курской области закроют родильное отделение

ТАКТ".Медвенскую районную больницу ждет перепрофилирование. Чтобы оптимизировать работу, откроют сосудистое отделение. А вот родильное, напротив, закроют. Врачи объясняют это неэффективностью. Дело в том, что подавляющее число беременных женщин становятся на учет в областной центр. На днях работу больницы оценил глава региона. Сюжет об этом вышел на телеканале "
У пациентов Медвенской районной больницы нареканий нет. Во всяком случае, ни одной жалобы Роману Старовойту во время визита не поступило. Глава региона прибыл в Медвенку, чтобы лично проверить работу лечебного учреждения.
Сергей Хмелевской, главный врач Медвенской ЦРБ: «Наша больница - это долгострой. Она началась строиться в 1986 году, в 1994 году была сдана поликлиника. И окончательно строительство закончилось в 2008 году. Мощность нашего лечебного учреждения - 150 коек. Но на сегодня круглосуточных у нас 53, 25 дневных. Около 93 коек всего. У нас присутствует койки дневного пребывания и круглосуточного. Хирургический профиль, терапевтический, неврологический, акушерский с гинекологией».
Но в ближайшие годы некоторые отделения перепрофилируют. Родильное упростят из-за неэффективности, на его месте откроют сосудистый центр.
- Востребованность в родильном отделении у нас стала постепенно угасать. Буквально 10 лет назад у нас проходило около 100 родов. На сегодняшний день уже 11.
- И под одну роженицу мы держим целый штат? Конечно. Поэтому неэффективно.
Также Роману Старовойту показали передвижной лабораторно-диагностический комплекс, приобретенный в этом году. «Больница на колесах» особенно востребована для обследования пациентов из дальних поселков, особенно маломобильных курян.
Далее глава региона посетил новую Медвенскую школу. В ней учатся 535 детей в 29 классах, из них 3 коррекционных. Классы оснащены современным оборудованием, работает кружок робототехники, есть два спортивных зала, футбольное поле и волейбольная площадка.
- Спортзал я посмотрел - город позавидует. Я таких спортзалов не видел в поселке.