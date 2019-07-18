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В Курской области за сутки от действий мошенников пострадало более 10 человек

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В Курской области за сутки от действий мошенников пострадало более 10 человек. Во всех случаях куряне лишились своих сбережений дистанционно. Преступники  для обмана людей использовали сеть Интернет и телефонную связь. У граждан под разными предлогами выманивали секретную банковскую информацию – номер личной кредитной карты, трёхзначный код с оборотной стороны и пароль из СМС сообщения от банка. Получив эти данные злоумышленники похищали деньги со счетов потерпевших. Полиция предупреждает – передача посторонним лицам конфиденциальной информации гарантировано обернётся финансовыми потерями. Сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не просят предоставить данные банковских карт. 

В полиции также отмечают, что найти таких мошенников не так уж и просто. Они всегда звонят с подставных сим-карт, которые постоянно меняют.
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