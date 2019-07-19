Курянка после телефонного разговора с мошенниками потеряла 17 тысяч рублей. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили девушку, что с её карты произошло несанкционированное списание средств. Собеседник предложил свою помощь в отмене операции. Для этого курянка назвала незнакомцу все реквизиты своей банковской карты и код пришедший в СМС сообщении. После разговора с аферистом банковский счёт девушки опустел. Также они интересовались нет ли у неё банковских карт других банков. Та по доверчивости им всё рассказала. История со списанием денег повторилась.Сотрудники полиции призывают курян быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Не передавайте персональные данные банковских карт посторонним лицам. Помните, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не просят предоставить персональные сведения.В полиции также отмечают, что найти таких мошенников не так уж и просто. Они всегда звонят с подставных сим-карт, которые постоянно меняют.