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В Курской области пройдёт фестиваль «День жатвы»

В Курской области пройдёт фестиваль «День жатвы»

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Познакомиться с обрядами, сопровождающими процесс жатвы, подготовить инструменты, выйти дружно в поле с песней, покосить, помолотить зерно, испечь хлеб и приготовить кутью в печи смогут гости праздника «День жатвы».

Как рассказали в туристско-информационном центре Курской области, в рамках мероприятия запланированы и соревнования по увязке парадного снопа, завтрак в поле и обед в деревенском стиле.

Фестиваль пройдёт в субботу, 20 июля в этнографическом ландшафтном комплексе «Хутор Песочное». Начало в  10 утра. Хутор расположен в Медвенском районе. Телефоны организаторов мероприятия: 8 920 737 36 92, 8 920 716 61 73.

Фестиваль «День жатвы» входит в ТОП-200 лучших событийных проектов России и удостоен статуса «Национальное событие - 2019».
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