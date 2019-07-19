В Курской области пройдёт фестиваль «День жатвы»

Познакомиться с обрядами, сопровождающими процесс жатвы, подготовить инструменты, выйти дружно в поле с песней, покосить, помолотить зерно, испечь хлеб и приготовить кутью в печи смогут гости праздника «День жатвы».Как рассказали в туристско-информационном центре Курской области, в рамках мероприятия запланированы и соревнования по увязке парадного снопа, завтрак в поле и обед в деревенском стиле.Фестиваль пройдёт в субботу, 20 июля в этнографическом ландшафтном комплексе «Хутор Песочное». Начало в 10 утра. Хутор расположен в Медвенском районе. Телефоны организаторов мероприятия: 8 920 737 36 92, 8 920 716 61 73.Фестиваль «День жатвы» входит в ТОП-200 лучших событийных проектов России и удостоен статуса «Национальное событие - 2019».