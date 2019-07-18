В Курской области начались работы по реабилитации реки Сейм. На эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделено 67 млн. рублей. Работы будут вестись в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба областной администрации.За это время предстоит расчистить 17 километров реки от деревни Звягинцево Курского района до Курска. Это положительно скажется на пропускной способности реки при прохождении паводковых вод.Работы по экологической реабилитации реки Сейм выполняет ООО «Строительная компания «Евро Стиль». Сейчас подрядчик продвинулся уже на 2 км, на реке работает плавающий экскаватор. Далее расчистка будет осуществляться с помощью земснаряда.«В планах, до 2024 года, расчистить реку Сейм от Курска до Рыльска», – отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.Кроме того, в следующем году подготовят проект работ по реабилитации реки Тускарь.