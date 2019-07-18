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В Беловском районе суд обязал детский дом-интернат заделать ямы на территории

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По иску прокурора Беловского района суд обязал детский дом-интернат благоустроить территорию учреждения.  

Инвалиды-колясочники почти не могли передвигаться по территории из-за ям, выбоин и зазоров на пешеходных дорожках и тротуарах. Общая площадь некачественного асфальтового покрытия - 2520 кв. м.

Кроме того, что такая территория не соответствует требованиям безбарьерности для всех категорий инвалидности, дети, гуляя по таким тротуарам могут просто получить травмы. Да и к тому же воспитанники интерната сильно устают, передвигаясь по ямам. 

Это влечет нарушение прав и законных интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной инфраструктуры, - подчёркивают в областной прокуратуре. 

Прокурор Беловского района направил в суд исковое заявление, в котром потребовал обязать «Беловский детский дом – интернат для умственно-отсталых детей» благоустроить территорию учреждения в соответствии с требованиями законодательства.

Требования прокурора удовлетворены.
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