В Беловском районе суд обязал детский дом-интернат заделать ямы на территории

По иску прокурора Беловского района суд обязал детский дом-интернат благоустроить территорию учреждения.Инвалиды-колясочники почти не могли передвигаться по территории из-за ям, выбоин и зазоров на пешеходных дорожках и тротуарах. Общая площадь некачественного асфальтового покрытия - 2520 кв. м.Кроме того, что такая территория не соответствует требованиям безбарьерности для всех категорий инвалидности, дети, гуляя по таким тротуарам могут просто получить травмы. Да и к тому же воспитанники интерната сильно устают, передвигаясь по ямам.Это влечет нарушение прав и законных интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам социальной инфраструктуры, - подчёркивают в областной прокуратуре.Прокурор Беловского района направил в суд исковое заявление, в котром потребовал обязать «Беловский детский дом – интернат для умственно-отсталых детей» благоустроить территорию учреждения в соответствии с требованиями законодательства.Требования прокурора удовлетворены.