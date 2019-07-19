Курск. Разрушившийся из-за дождей тротуар на улице Аэродромной восстановят

Из-за ливней, накрывших Курск, разрушилась часть тротуара на улице Аэродромной. Дождевые потоки размыли грунт, вследствие чего просело асфальтовое покрытие.Как сообщили в комитете ЖКХ, опасный участок огорожен, специалисты МУП «Курскводоканал» приступят к ликвидации последствий аварии сегодня утром.