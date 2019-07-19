Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:34 Курск. Разрушившийся из-за дождей тротуар на улице Аэродромной восстановят Читайте также Курск. "Квадра" завершила масштабную реконструкцию тепломагистрали на улице Красной Армии На Мирной провалился асфальт На Аэродромной прорвало канализацию Из-за ливней, накрывших Курск, разрушилась часть тротуара на улице Аэродромной. Дождевые потоки размыли грунт, вследствие чего просело асфальтовое покрытие.Как сообщили в комитете ЖКХ, опасный участок огорожен, специалисты МУП «Курскводоканал» приступят к ликвидации последствий аварии сегодня утром. +0 -0